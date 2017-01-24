Волгоград, 24 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Волгограде горожане активно выступили за сохранения существующей в городе-герое сети библиотек. На днях в Интернете неравнодушные любители чтения запустили акцию по спасению «очагов культуры» — #СпасемБиблиотеки. Таким образом горожане хотят выразить свое несогласие с массовым закрытием городских библиотек в первом квартале 2017 года (всего около девяти филиалов), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Для участия в акции достаточно сделать любую фотографию с лозунгом или книгой в поддержку библиотек и чтения и выложите её в сеть.

Vk.com/read34 Иллюстрация: Волгоград читает соцсети vk.com

«Чем больше будет голосов в поддержку библиотек — тем больше шансов повлиять на ситуацию», — уверены организаторы, которыми выступило интернер-сообщество «Волгоград читает».

К акции с 22 января помимо массы неравнодушных граждан уже присоединились библиотеки Красноармейского района, гуманитарное сообщество «Игрушечная лавка», детские библиотеки, ученики школ разных районов Волгограда, студенты, педагоги, водители, все те, кто считает неверным «закрытие одного из последних пристанищ бесплатной культуры».

«Библиотеки в нашем мире играют важную роль. Каждая прочитанная книга — дает человеку невероятные знания. Так как же мы будем жить без библиотек?» — задается вопросом пользователь Екатерина З.

«Вы действительно считаете что, несчитываемое количество кальянных и пивбаров, сделает будущее куда лучше, чем пара стареньких библиотек? Посмотрите на библиотеки других стран, их не закрывают, а модернизируют и усовершенствуют, заполняют новыми и интересными экземплярами книг. К сожалению, в нашей стране легче закрыть», — делится своим мнением Юлия Т.

Как пояснили организаторы, этой акцией они намерены показать несогласие граждан с массовым закрытием городских библиотек в первом квартале 2017 года. (известно, что в Волгограде планируется закрыть около девяти филиалов), а также привлечь внимание самих волгоградцев к библиотекам.

«Единственным долговременным ответом на сокращение библиотечной сети может быть только оживление этой социально-значимой системы. Если мы хотим для наших детей будущего, наполненного творчеством и новыми знаниями — эти очаги культуры должны не тлеть, а зажигать», — считают организаторы акции.

В сообществе «Волгоград читает» отмечено, что библиотеки должны меняться, но только в сторону развития. Однако проблема в том, что библиотеки закрывают, тем самым «отрезая большую часть населения от едва ли не единственного источника бесплатного образования в широком смысле слова».

«Всё чаще звучат странные призывы о том, что библиотеки должны подстроиться под конъюнктуру рынка, должны самоокупаться. «А раз не могут — то пусть закрываются, мол, освободится место для очередного супермаркета или педикюрного салона. Библиотеки — это не только архивы для книг, а в первую очередь наука, специалисты, традиция приобщения человека к литературе и культуре в целом. Библиотека в принципе не должна быть рентабельной, как не должно быть рентабельным родительство..», — считают эксперты.

Напомним, «оптимизация» библиотечной сети Волгограда идет уже третий год. С 2014 года уже сокращено порядка 10 филиалов. Останавливаться на достигнутом власти не собираются. Процесс продолжится и в текущем году. Уже до конца февраля закроется одна из первых библиотек, заработавших в городе сразу после Сталинградской битвы, — библиотека №2 имени писателя Николая Чернышевского, расположенная на улице Новороссийской, 67 в Центральном районе Волгограда. Еще несколько волгоградских учреждений того же профиля, как ожидается, будут ликвидированы весной, пишет информационное издание V1.ru. Это библиотеки №7 в Кировском районе и №29 в Красноармейском районе. Библиотеки №32, расположенная в Краснооктябрьском районе и №22 в Дзержинском планируется реорганизовать. Но что станет с «читальнями» в итоге, пока непонятно.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная акция проходила в Волгограде и весной прошлого года. Против закрытия библиотек горожане также выступили на просторах интернета. Общественники и неравнодушные книголюбы хотели привлечь внимание власти к проблеме разрушения культуры Волгограда. К акции присоединились сотни человек: общественные деятели, учёные, преподаватели, работники культуры, библиотекари, рядовые горожане.