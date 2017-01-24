Воронеж, 24 января, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Руководителя управления главного архитектора администрации Воронежа задержали по подозрению в получении взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 24 января.

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По версии следствия, в 2016 — начале 2017 года чиновник несколькими «партиями» получил от директора местной фирмы взятку в сумме более 500 тыс. рублей. Деньги, считают следователи, передавались наличными, а также перечислялись на банковский счет.

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Как полагают в СКР, эта сумма являлась «частью заранее обусловленного денежного вознаграждения, за совершение действий в интересах коммерческого предприятия».

В настоящее время сотрудники СКР и УФСБ провели обыски как по месту жительства чиновника, так и на его рабочем месте.

Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев попросил силовиков вмешаться в ситуацию, сложившуюся в главном управлении архитектора Воронежа. Глава региона охарактеризовал действия строительного блока мэрии как «архитектурный бандитизм». Возмущение губернатора вызвало строительство кафе на площади у железнодорожного вокзала. Сейчас свою проверку ведет прокуратура области.

Накануне же стало известно, что в мэрии начато служебное расследование в отношении главного архитектора города Антона Шевелева. Параллельно в администрации города планируют реформировать весь строительный блок.