Вашингтон, 24 января, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Кандидат на должность госсекретаря в администрации президента США Дональда Трампа был утвержден комитетом Сената, для вступления в должность он должен быть также утвержден полным составом Сената, сообщает Reuters.

Рекс Тиллерсон

Комитет Сената по международным отношениям проголосовал за утверждение кандидатуры Тиллерсона с перевесом в один голос: за голосовало 11 республиканцев, в то время как против — 10 демократов.

Одобрение Тиллерсона было под вопросом до того момента, как сенатор и член комитета Марк Рубио открыто не поддержал данную кандидатуру.

Утверждения кандидатуры на должность госсекретаря полным составом Сената произойдет не ранее следующей недели. Демократы заявили, что они будут голосовать против Тиллерсона, так как опасаются, что он отменит санкции в отношении России.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января, однако его администрация еще не получила одобрения Сената, ранее 24 января были отложены слушания по утверждению в должности министров энергетики и внутренних дел.