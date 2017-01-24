Иваново, 24 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Ивановской области прокуратура добивается признания недействительными браков, которые некоторые из жительниц региона заключили с гражданами Афганистана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 января в пресс-службе ведомства.

Unsplash Развод

Случаи фиктивных браков, по мнению прокуратуры, имели место в Савинском районе. По данным прокурорской проверки, две местные жительницы, имеющие гражданство РФ, зарегистрировали фиктивные браки с гражданами Афганистана. Брак был зарегистрирован в Москве, а за штамп в паспорте женщины получили деньги — 33 и 15 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, со своими супругами после заключения брака женщины никогда не жили, не вели совместного хозяйства и семьи, по сути, не создавали.

«Заключение фиктивных браков с целью приобретения гражданства Российской Федерации, препятствует осуществлению государством принципа защиты семейных отношений, подвергает угрозе интересы Российской Федерации, а также основы общественной и государственной безопасности», — пояснили позицию в прокуратуре.

Сейчас прокуратура направила два иска в суд о признании браков недействительными.

Отметим, что в конце 2016 года силовики задержали уроженца Азербайджана, который занимался организацией фиктивных браков между жительницами Ивановской области и иностранцами. Женщины, согласившиеся на такой брак, получали от двух до 10 тыс. рублей, а иностранцы — российское гражданство. В числе последних эпизодов в полиции назвали заключение фиктивного брака между жительницей областного центра и гражданином Грузии.