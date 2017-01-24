Барселона, Испания, 24 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Испанский ФК «Барселона» подготовил новый контракт для нападающего Лионеля Месси, в случае подписания которого аргентинец останется в каталонской команде до 2022 года, сообщает Sport.es.

Hoyenfutbol.com Лионель Месси

Уточняется, что контракт уже готов, и для подписания его президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретится с Месси в ближайшее время. Вероятно, продлив сотрудничество с испанским клубом на новых условиях, Месси станет самым высокооплачиваемым в мире футболистом.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заключён до 2018 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что Месси предложили €100 млн, чтобы он не продлял свой контракт с каталонским клубом. ФК, решившему перекупить футболиста, выгоднее заплатить ему €100 млн, чем сумму официального трансферта «Барселоне» — в € 250 млн.

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