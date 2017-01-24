Пекин, 24 января, 2017, 12:42 — ИА Регнум. США должны говорить и действовать осторожно в вопросах о спорных островах в Южно-Китайском море, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин, сообщает Reuters.

Ecology.md Искуственные острова. КНР

Такое заявление было сделано в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что США будут предотвращать попытки Китая взять под контроль территории, находящиеся в международных водах.

Напомним, острова Спратли в Южно-Китайском море являются спорной территорией на которую претендует сразу шесть государств: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Прежняя администрация США более сдержанно высказывалась о китайской экспансии в этом направлении, в то время как Дональд Трамп настроен более жестко по отношению к Китаю и его возрастающему влиянию в регионе.