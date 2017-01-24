Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Штраф за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону выписывать пока некому. Так же, как и некому следить за нарушителями. Это связано с тем, что платное парковочное пространство до сих пор вне компетенции ГИБДД. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник главного управления МВД России по Ростовской области Андрей Ларионов.

ИА REGNUM Паркомат

Виной тому, что нарушителям закон не писан, является отсутствие соглашения между администрацией города-миллонника и управлением ГИБДД. Но, по словам главного полицейского Дона, этот вопрос уже проговаривается с сити-менеджером Виталием Кушнарёвым.

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В Ростове-на-Дону расширяют границы платных парковок

Напомним, проект был запущен в 2016 году. В рамках его реализации более 5,5 тыс. ранее бесплатных парковочных карманов стали платными. Главная цель проекта — снижение количества нарушений ПДД и пробок в центре города. Но пока ни того, ни другого избежать не удается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, размер платы за парковку автомобиля составляет 35 рублей в час. За стоянку надо платить по будням с 8:00 до 20:00. По выходным и праздничным дням оплата не взимается. Но зачастую автовладельцы всё-таки оставляют машины во дворах, заклеивают госномера.

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