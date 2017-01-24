Платные парковки в Ростове-на-Дону: нарушителям закон не писан
Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Штраф за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону выписывать пока некому. Так же, как и некому следить за нарушителями. Это связано с тем, что платное парковочное пространство до сих пор вне компетенции ГИБДД. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник главного управления МВД России по Ростовской области Андрей Ларионов.
Виной тому, что нарушителям закон не писан, является отсутствие соглашения между администрацией города-миллонника и управлением ГИБДД. Но, по словам главного полицейского Дона, этот вопрос уже проговаривается с сити-менеджером Виталием Кушнарёвым.
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В Ростове-на-Дону расширяют границы платных парковок
Напомним, проект был запущен в 2016 году. В рамках его реализации более 5,5 тыс. ранее бесплатных парковочных карманов стали платными. Главная цель проекта — снижение количества нарушений ПДД и пробок в центре города. Но пока ни того, ни другого избежать не удается.
Как уже сообщало ИА REGNUM, размер платы за парковку автомобиля составляет 35 рублей в час. За стоянку надо платить по будням с 8:00 до 20:00. По выходным и праздничным дням оплата не взимается. Но зачастую автовладельцы всё-таки оставляют машины во дворах, заклеивают госномера.
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