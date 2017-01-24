Таллин, 24 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Отказ Эстонии от прежней системы начисления пенсий (по уровню зарплаты) связан с демографической ситуацией и все возрастающим разрывом между «богатыми» и «бедными» пенсионерами. Об этом сегодня, 24 января, сообщил эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на директора Института демографии Таллинского университета Лууле Саккеус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Из-за неблагоприятного демографического прогноза правительство Эстонии взяло курс на отмену зависимости размера пенсии от размера зарплаты: с 2037 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа, а прежняя привязка пенсий к размерам зарплат снизится с 60% до 30%.

По словам Саккеус, если Эстония не хочет иметь нищих людей в пенсионном возрасте, то данные изменения нужно делать. По данным института, если не изменить ситуацию, то более 80% эстонских пенсионеров станут получать заметно меньше, чем получают сегодняшние пенсионеры по отношению к своей прежней зарплате. Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными пенсионерами станет слишком большим — с нынешнего 1,7-кратного до четырехкратной величины, появится большая масса пожилых людей, которые не смогут себя материально содержать. «К сожалению, Эстония — страна низкооплачиваемых работников», — отметила демограф.

Оппозиция Эстонии уже назвала данные предложения правительства «возвращением к советским пенсиям». По утверждениям депутата, бывшего премьер-министра страны от Реформистской партии Таави Рыйваса, эта «уравниловка» нивелирует интерес работников зарабатывать и вкладывать в свою будущую пенсию. По подсчетам реформистов, если предлагаемая пенсионная реформа заработала бы сегодня, то вместо базовой пенсии в 380 евро пенсионеры бы стали получать 220 евро.