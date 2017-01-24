Симферополь, 24 января, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Строительство дорог в Республике Крым в 2017 году должно быть завершено до 1 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма 24 января, соответствующее поручение Сергей Аксенов дал министру транспорта Анатолию Волкову.

stux Ремонт дороги

Глава Крыма отметил, что крайне недоволен тем, как велась работа по строительству и ремонту дорог ранее: «То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Соответствующие выводы были сделаны. Но недовольство не вашей работой, поскольку вы вступили в должность недавно и формировали процесс в команде. Но вы увидели, какие ошибки были сделаны: неосвоение средств по программам, которые были выделены руководством страны, некачественная работа, практически по всем мероприятиям сорваны сроки. Все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали. Обман произошел по субъективным, а не объективным причинам», — заявил глава республики. В этом году, отметил Сергей Аксенов, подрядчики не получат ни льгот, ни привилегий.

Он также добавил, что все строительные работы должны быть закончены до 1 октября, а это значит, что конкурсные процедуры необходимо провести до конца мая.

Отметим, что Анатолий Волков, ранее работавший на посту начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автодорог «Каспий» Федерального дорожного агентства, возглавил министерство транспорта Крыма в августе 2016-го — он стал третьим руководителем министерства за два года. Его предшественник Андрей Безсалов был отправлен в отставку после срыва программы ремонта автодорог на полуострове. На плохое состояние дорог на полуострове обратил внимание президент Владимир Путин: «Внутренняя дорожная сеть находится до сих пор (собственно говоря, должного внимания не уделяли раньше этому) в достаточно плачевном состоянии, и нужно сделать хотя бы первые шаги в направлении улучшения этого состояния».