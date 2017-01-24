Вашингтон, 24 января, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Восьмой эпизод знаменитой космической саги «Звездные войны» получил название «Последний джедай». Официальный тизер фильма опубликован на странице проекта в твиттере.

Звездные войны Пробуждение силы. MTV Movie Awards. Коллаж

Отмечается, что премьера «Последнего джедая» намечена на 15 декабря 2017 года. Тизер эпизода — черное небо, усыпанное звездами, на фоне которого изображен логотип саги, Star Wars. Рядом с крупными красными буквами — название эпизода: The Last Jedi.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего года президент кинокомпании LucasFilm Кэтлин Кэннеди заявила о том, что спин-офф «Изгой-один: Звездные войны. Истории» останется самостоятельным фильмом о «далекой-далекой галактике». По ее словам, проект всегда рассматривался как самостоятельная лента. Еще ранее, в ноябре, Кэннеди рассказала о том, что главные герои нескольких серий «Звездных войн» Энакин и Люк Скайуокеры могут не появиться в новых эпизодах — им на смену придут другие персонажи.

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