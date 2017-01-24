Ростов-на-Дону, 24 января, 2017, 10:45 — ИА Регнум.

Строящийся с нуля аэропорт в Ростовской области официально назван в честь прославленного донского атамана Матвея Платова. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 января.

Donland.ru Проект аэропорта «Платов»

Стоит отметить, что предложение донских чиновников поступило в российскую столицу на основании результатов голосования. Выбор имени южного хаба прошло в феврале-марте 2016 года. Жителям области предложили выбрать название из трёх вариантов — «Южный», «Платов» и «Ростов-на-Дону», также можно было предложить свой вариант. Большинство дончан отдали голоса за имя «Платов».

Напомним, новый аэропорт располагается на территории Аксайского района в 29 километрах от областного центра. Срок реализации проекта 2013−2017 годы. Первый камень в основание будущего аэропортового комплекса был заложен в ноябре 2014 года неподалеку от станицы Грушевской. Тогда воздушной гавани дали название «Южный».

Строят аэропорт по проекту победителя международного архитектурного конкурса — британской компании Twelve Architects & Masterplanner. Запуск «Платова» произойдет за полгода до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Планируется, что первые рейсы аэрогавань примет и отправит в декабре 2017 года.

Пассажиропоток в год будет составлять порядка 8 млн человек в год, объем обрабатываемых грузов за 12 месяцев — 70 тыс. тонн.

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Аэропорт «Платов» в Ростовской области запустят за полгода до ЧМ-2018

Как ранее сообщало ИА REGNUM , из Ростова-на-Дону до нового международного аэропорта «Платов» планируется запустить скоростной трамвай. Эту идею озвучил в ходе рабочего визита на Дон в ноябре 2016 года министр транспорт России Максим Соколов. Также на стадии обсуждения и проработки вопрос запуска электрички к воздушной гавани.

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