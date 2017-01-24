Краснодар, 24 января, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Краснодаре очередные дольщики, обманутые застройщиком, пошли на крайние меры, чтобы решить свою проблему. Бессрочную голодовку начали граждане, купившие квартиры в ЖК «Анит-Сити».

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Всего в акции протеста, которая была объявлена 20 января, участвую около 20 дольщиков. Свое недовольство затягиванием сроков ввода в эксплуатацию 25-этажного 180-квартирного жилого дома по улице имени Седина, 131 в кубанской столице протестующие высказали, собравшись перед зданием администрации Краснодарского края.

Состоявшаяся накануне, 23 января, встреча с главой администрации Краснодара Евгением Первышовым, в которой также приняли участие его заместитель, застройщик, представители УМВД и прокуратуры голодающих не удовлетворила, и они решили продолжить акцию протеста.

По словам инициативной группы дольщиков, градоначальник дал поручение провести проверку, в том числе и финансовой деятельности компании, пишет издание «Живая Кубань». Собравшимся представители администрации и прокуратуры пообещали до 25 января каждый в рамках своих полномочий принять меры и доложить о проделанной работе.

Привлечь внимание властей к своей проблеме дольщики дома, застройщиком которого является ООО «Модуль-Инвест «, пытались еще полгода назад, опубликовав петицию на популярной платформе для гражданских инициатив. Обращение в адрес президента РФ Владимира Путина, прокурора региона, еще тогдашнего мэра Краснодара Владимира Евланова появилось во Всемирной паутине летом прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из обращения, строительство многоквартирного дома по улице Седина, 131 (литер 1) в Краснодаре было начато еще в марте 2009 года. Завершить возведение многоэтажки планировалось 30 марта 2012 года. Однако обещания выполнены не были. Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Краснодара срок действия разрешения на строительство неоднократно продлевался: сначала до 2013 года, затем в документах значился I квартал 2014 года, в итоге на сегодняшний день, согласно документации, строительство дома будет завершено не раньше февраля 2018 года. Таким образом, получается, что одноподъездный дом будет строиться девять лет.

«Дольщики получают заверения, что поводов для беспокойства нет, что они получат свои квартиры в срок или «разрешение на строительство будет еще раз продлено», и что данный объект якобы находится на особом контроле у краевых властей. Только вот возникает резонный вопрос — сколько еще раз будет продлеваться разрешение на строительство?» — вопрошает автор обращения Ирина Пастухова.

Дольщики требуют достроить дом либо найти другого инвестора. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года сдвинуть вопрос с мертвой точки удалось обманутым дольщикам, которые купили квартиры в жилых комплексах по ул. имени Евгении Жигуленко, 3 и ул. Домбайской, 10 в городе Краснодаре. В решении наболевшей проблемы они заручились поддержкой властей. Дольщикам компании «Счастье» было обещано, что график достройки жилых комплексов «Территория счастья» будет разработан уже к середине декабря. А в январе текущего года стало известно, что застройщик сам изъявил намерение завершить возведение долгостроя. По словам застройщика Давида Купрадзе, подрядчик уже найден уже найден. До конца января он должен завершить обследование домов и определится с объемом работ.

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Напомним, на середину прошлого года в Краснодарском крае в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числилось 35 незавершенных объектов, общее количество пострадавших дольщиков приблизилось к пяти тысячам.