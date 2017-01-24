Воронеж, 24 января, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Выставка уникальных фотоматериалов «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение» открылась в Воронеже 23 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Инструкции в лагере для военнопленных

Выставка проводится в России и в Белоруссии, Воронеж стал девятым городом, в который организаторы (объединение «Контакты-Kontakte») привезли экспонаты. Экспозицию приурочили, в том числе, и к годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистской оккупации, которая отмечается 25 января. Продлится выставка до 10 февраля.

В Воронеж привезли действительно уникальные фотоматериалы из архивов Германии, России и Белоруссии, а также фотографии из личных архивов участников тех событий. Выставка буквально погружает зрителя в ужасы концентрационных лагерей для советских военнопленных.

Дмитрий Стратиевский на открытии выставки

Как отмечалось на открытии, выставка отражает весь путь советского солдата — от пленений до освобождения и репатриации. В основу этой выставки легли документы, многие из которых представлены широкому зрителю впервые, а некоторые фотографии неизвестны даже специалистам. Фотографии сопровождаются фрагментами воспоминаний советских солдат, побывавших в плену, что создает ощущение личного обращения к каждому зрителю.

ИА REGNUM Председатель Воронежского областного комитета ветеранов Станислав Ходаковский

Председатель Воронежского областного комитета ветеранов Станислав Ходаковский, выступая на открытии выставки, отметил: «Эта война показала, что гитлеровский режим не соблюдает никаких правил, никаких законов, никаких конвенций. Судьбы у каждого были разные. Были предатели-одиночки, дезертиры, изменники, люди с антисоветскими настроениями, которые с первого дня только и ждали возможности перейти на сторону Гитлера. Но в большинстве случаев люди, попавшие в плен, были в этом не виноваты. Враг был мощный, сильный, умел воевать, получил опыт. Наши солдаты встретили войну неожиданно, у многих и винтовок в руках не было, не то что автоматов, не хватало патронов, а враг окружает со всех сторон, и не каждый находит в себе мужество пустить пулю себе в лоб. И немцы брали красноармейцев в плен сотнями и тысячами, попадали в плен целыми дивизиями. Немцы гнали их, обезоруженных, как скот».

ИА REGNUM Один из пленных пьет воду из лужи

Станислав Ходаковский привел выдержки из инструкций, которые составлялись для немецких штабов, о том, как вести себя по отношению к пленным, которые, в частности, гласили: «Всякое снисхождение, человечность по отношению к военнопленному строго порицается; снабжение питанием мирных жителей, военнопленных является ненужной гуманностью; попавшие в плен военнослужащие РККА должны рассматривать как преступники; беспощадная кара при малейшем протесте или неповиновении, нещадно применять ружья; в военнопленных, совершивших побег, стрелять без предупреждения, с твердым намерением попасть в цель. Русские — неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры. Немцы призваны установить новый порядок в России. Русских людей много, их необходимо уничтожить как можно больше с тем, чтобы предотвратить возможность какого-либо сопротивления немцам».

ИА REGNUM

Немецкий историк и политолог доктор Дмитрий Стратиевский рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что первая подобная выставка была открыта в апреле 2014 года в Музее современной истории России в Москве.

«Это было большое событие, потому что материалы сами по себе уникальны и не имеют аналогов. Были попытки создать небольшие выставки о судьбах советских военнопленных, но они либо не слишком базировались на конкретной фактологии, либо были посвящены каким-то конкретным фактам, например, советские военнопленные в Норвегии, то есть были достаточно узкоспециальными. Здесь же мы попытались показать весь спектр, всю широту войны и плена, главное — показать живых людей, люди обращаются к посетителям выставки, здесь немало цитат бывших советских военнопленных, тех ветеранов, которые получили от общественной организации «Контакты-Kontakte», расположенной в Берлине, как говорили ее создатели и авторы, символический знак примирения и сострадания в виде гуманитарной помощи».

ИА REGNUM

«Фотографии представлены из архивов трех государств (Германии, Белоруссии, России — прим. ИА REGNUM ), всего из 12 архивов, а также представлены материалы из частных коллекций. В некоторых местах, например, не указана полная фамилия лица, предоставившего материалы, а только инициалы. Это не случайно. Дети, внуки бывших солдат вермахта предпочли остаться анонимными, но для них было важным, чтобы события того времени были узнаны и в России, и потому они предоставили нам эти материалы», — добавил Дмитрий Стратиевский.