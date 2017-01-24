Вашингтон, 24 января, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Исследователи из США и Австралии подсчитали, какова средняя продолжительность сна в разных странах. Оказалось, что латиноамериканцы спят заметно дольше, чем жители России, однако сон японцев и европейцев еще более краток, передает телеканал «Мир 24».

Карл Брюллов. Сон монахини. 1831

Так, в России, установили ученые, люди в основном отправляются в кровать после 22:43, а встают в 7:54. Соответственно, в среднем они спят по 9 часов 20 минут. Им могут позавидовать жители Токио — в среднем они спят по 7 часов и 16 минут.

Американцы проводят в постели 8 часов и 31 минуту, чуть дольше спят в странах Европы и Южной Корее — не более 8 часов и 57 минут. Дольше всего отдыхают жители Аргентины — продолжительность их ночного сна достигает 10 часов и 16 минут.

Вместе с тем, отмечают исследователи, продолжительность ночного сна изменяется. Европейцы спят все меньше, а жители Восточной Азии, напротив, все больше.