Москва, 24 января, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, обязывающий временного исполняющих обязанности губернаторов отчитываться о своих доходах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, теперь не только главы регионов, но и врио губернаторов должны отчитываться о получаемых доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения эти, в случае принятия законопроекта, должны быть предоставлены в течение 15 дней со дня подписания указа о назначении. Речь идёт о доходах, которые чиновник получил «от всех источников за календарный год, предшествующий году назначения».

Также врио губернаторов будут должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих и несовершеннолетних детей и супруги (супруга).