Вашингтон, 24 января, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Договорённость о телефонном разговоре президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не достигнута. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Белый дом

«Насколько мне известно, этого ещё не произошло», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, уже дважды созванивались между собой советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк, и одной из тем беседы была подготовка телефонного разговора президентов. Кроме того, обсуждались переговоры по Сирии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть согласована в ближайшее время.