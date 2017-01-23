Москва, 23 января, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий врио губернаторов отчитываться о доходах, внес в Госдуму президент России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

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Предлагается распространить обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленную в отношении высшего должностного лица субъекта РФ, и на временно исполняющего обязанности главы региона. Врио губернатора будет обязан предоставить данные в течение 15 дней со дня подписания указа о назначении.

Кроме того, они будут обязаны отчитывать и о расходах, если они превысили суммарные расходы за три года.

Отчету подлежат и сведения о доходах и имуществе супругов, и несовершеннолетних детей.

Сведения подлежат обязательному опубликованию в интернете на сайтах правительств регионов, а также сведения должны быть предоставлены СМИ для опубликования в связи с их запросами.