Вашингтон, 23 января, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе его страны из договора о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сегодня, 23 января, сообщает Reuters.

DonkeyHotey Плакат «Stop TPP»

Ещё в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что Транстихоокеанское партнерство невыгодно США. Теперь, став президентом, он выводит США из международных договоров о свободной торговле и вводит пошлины для защиты США от «нечестной конкуренции».

Напомним, договор о Транстихоокеанском партнерстве — это торговый альянс двенадцати ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме России и Китая). Цель этого альянса — создание условий для сотрудничества, в том числе за счет снятия тарифных барьеров. Также альянс был нацелен на сдерживание распространения влияния Китая в регионе.