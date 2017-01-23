Пермь, 23 января, 2017, 19:14 — ИА Регнум. В Пермском крае теперь уже бывший министр культуры Игорь Гладнев оставил письмо для коллег и друзей, где подвел итоги деятельности и попросил прощения. Текст обращения размещен на официальном сайте министерства культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов ИА REGNUM Игорь Гладнев

Гладнев назвал период своей работы в правительстве края важнейшим и в большей мере периодом ученичества. Он выразил слова благодарности губернатору за наставничество и деятельное желание помочь и поддержать. «Вся команда руководителей, независимо от ведомственной принадлежности в эти — без малого четыре года — оказывала и мне, и министерству культуры содействие», — отметил Игорь Гладнев.

Слова признательности прозвучали в адрес депутатов, коллег по работе, руководителей учреждений культуры и ветеранов отрасли. «И я говорю спасибо молодым, которые учатся у старших, ибо настоящая и устойчивая модернизация — всегда продолжение сущностных традиций и источников чистоты, в которых проявляется духовность. Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Простите, если вольно или невольно обидел или проявил невнимание. Низко кланяюсь всем», — завершил свое письмо экс-министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермский гражданский комитет «В защиту культурного наследия» распространил заявление, в котором выражает сожаление в связи с увольнением губернатором Пермского края Виктором Басаргиным министра культуры Прикамья Игоря Гладнева. Деятели культуры считают, что в отставку был отправлен один из самых эффективных и профессиональных министров.

Напомним, что в Пермском крае объявлена административная реформа. В конце 2016 года краевое правительство было отправлено в отставку. В настоящее время идет формирование нового правительства. Губернатор объявил 20 января о новой структуре правительства и новых назначениях. Среди политологов есть мнение, что перезагрузка регионального правительства ничто иное, как старт избирательной кампании Виктора Басаргина на пост главы Прикамья.

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