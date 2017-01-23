Москва, 23 января, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге должен быть действующим храмом Русской православной церкви. Передача его РПЦ произойдет в соответствии с законом, поэтому все попытки помешать этому процессу бесперспективны. Об этом заявил сегодня, 23 января, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя ситуацию вокруг собора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаакиевский собор

По его мнению, разгоревшаяся дискуссия относительно правомерности передачи Исаакия в распоряжение РПЦ подогревается искусственно, поскольку главное предназначение собора было определено самим фактом его появления.

«Исаакиевский собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко, а петербургская интеллигенция в белые ночи водила экскурсии с шампанским на колоннаду. Это здание, которое, безусловно, должно принадлежать и должно служить церкви», — сказал Петр Толстой.

Вице-спикер также заявил о контрпродуктивности попыток помешать передаче собора в ведение РПЦ путем подписывания различных петиций, поскольку судьба собора решается в соответствии с федеральным законом 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

«Все те граждане, которые подписывают петиции, называются «артель напрасный труд». Пусть хорошенько почитают законы, изучат, а потом бегут подписывать петиции», — сказал Толстой.

По его словам, «наша фейсбучная публика, ничего не зная, с дикой скоростью обменивается сигналами SOS с одного дивана на другой и считает, что именно таким образом и нужно управлять государством и обществом».

Кроме того, вице-спикер напомнил, что после передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ вход в него будет бесплатным для всех жителей России, поскольку «главный православный собор Санкт-Петербурга будет действующим храмом».

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10 января стало известно, что власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию и музейные фонды. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург останется собственником собора.

В Смольном пообещали, что будет создана рабочая группа из числа чиновников, депутатов Заксобрания, представителей музейного сообщества, Минкультуры и РПЦ, которая подготовит доклад губернатору на тему передачи собора. Только после этого «будет подготовлен необходимый нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ в строгом соответствии со всеми нормами действующего законодательства».

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Сейчас в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование.

На заседании парламента Петербурга 18 января жаркие споры вокруг Исаакия чуть не довели депутатов до потасовки. Кроме того, Смольный не согласовал противникам передачи собора митинг на Марсовом поле, им пришлось подать заявку на мероприятие в формате «гайд-парка», которое не требует согласований. Акция состоится на Марсовом поле 28 января в 13:00.