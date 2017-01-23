Москва, 23 января, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Реальные эффекты демонстрируют итоги конкурентных процедур по закупке питания для детей и льготников столицы, где суммарная экономия бюджетных средств по шести лотам составила порядка 30%. Бюджетные средства обеспечат питанием детей и отдельные льготные категории горожан в течение трех лет, сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике. В ведомстве подчеркнули, что такой эффективности городских закупок удалось достичь за счет их стандартизации и централизации.

Альберт Анкер. У аптекаря

По итогам шести конкурсов с ограниченным участием, межведомственная комиссия Москвы выбрала АО «Вим-Биль-Данн», общая сумма контрактов составит 11,6 млрд рублей. За счет того, что на каждый лот претендовало не менее трех компаний, удалось снизить начальную цену контрактов. В результате чего общая экономия по шести лотам превысила 4,8 млрд рублей.

В итоге победитель компания «Вим-Биль-Данн» обеспечит питанием 350 тыс. человек — детей и горожан льготных категорий. Также, учитывая возможное увеличение обращений граждан за питанием, увеличился на 5% по сравнению с 2016 годом и объем закупки. Продукцию компании москвичи смогут получить в 246 молочно-раздаточных пунктах.

Однако, как отмечают ряд СМИ и блогеров, столь благостная картина нарисованная департаментом по конкурентной политике, наблюдается не во всех закупках осуществляемых правительством Москвы. В частности в декабре 2016 года разразился скандал вокруг закупок лекарственных препаратов, которые проводила московская онкологическая больница №62. Известный блогер Сталик stalic Ханкишиев рассказал о том, что стоимость лекарств, которые закупала больница в разы меньше той, по которой эти же лекарства закупал департамент здравоохранения Москвы.

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Вылившийся в публичное пространство конфликт привел к тому, что глава столичного здравоохранения Леонид Печатников, вынужден был оправдываться. Так, он указывал на то, что якобы фармтрейдеры продавали больнице лекарства по благотворительным ценам. И то, что якобы у данных лекарств истекал срок годности, а отсюда и такая их низкая стоимость. А также ссылался на распоряжение Минэкономразвития, согласно которому в качестве начальной цены на аукционе должна быть установлена самая высокая цена на рынке.

Итогом этого разбирательства стало то, что в начале Мэрия Москвы издала указ о переводе статуса 62-й больницы из автономного учреждения в бюджетное, что лишило больницу возможности закупать медикаменты, оборудование и расходные материалы самостоятельно. А позднее и сам главврач онкологической больницы Анатолий Махсон был отстранен от занимаемой должности.

На этом можно было бы поставить точку. Порядок в ведомстве наведен, и какое значение имеет то, что в 2014 году препарат Иринотекан 100 мг был закуплен по цене 518 рублей за флакон, а в 2016 году при новом главном онкологе столицы этот же препарат был закуплен по цене 5 844 рубля за флакон. При этом в том же 2016-м году 62-я больница, которая имела право на самостоятельные закупки за счет заработанных денег, закупала Иринотекан по цене 1213 рублей. В итоге Депздрав Москвы в 2014 году закупил 7500 упаковок Иринотекана, а в 2016 — только 4765 упаковок. Из приведенных цифр видно, что 37 больных из 100 попросту не получат жизненно необходимых препаратов, при том что сумма на закупку лекарств выросла семикратно.

Расследование блогера Ханкишиева и бывшего главврача 62 больницы Анатолия Махсона продолжили журналисты газеты Ведомости. 23 января издание опубликовало свое расследование, в котором утверждает, что конкуренция на рынке поставок лекарств Москвы если и существует, то лишь на бумаге: подавляющее число заказов от властей получают компании, которые основаны владельцами группы компаний «Европейский медицинский центр» (European Medical Center, EMC). Где, по данным газеты, ранее работал заместитель мэра города Москвы по социальной политике Леонид Печатников. В свою очередь, сам Леонид Печатников утверждает, что закупки лекарств не курирует.

Журналисты выяснили, что только в 2016 году фирмы связанные с основателями, менеджерами EMC или их партнерами выиграли аукционов на 14,7 миллиарда рублей, что составляет 27% от всех закупок Департамента здравоохранения.