Москва, 23 января, 2017, 16:45 — ИА Регнум. В России на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 725 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2016 г. снизилась на 1 млрд 125 млн рублей (на 29,2%). Задолженность по заработной плате на 1 января 2017 г. имелась перед 49 тыс. человек, сообщили в Росстате.

Сергей Виноградов. Обед работников. 1890

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 59% приходится на обрабатывающие производства, 18% — на строительство, 7% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.

За декабрь 2016 года задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в 10 субъектах РФ, снизилась — в 52 субъектах, осталась без изменения — в 2 субъектах, выросла — в 20 субъектах, образовалась — в одном субъекте РФ.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (576,8 млн рублей, или 21,2%), Мурманскую область (111,8 млн рублей, или 4,1%), Томскую область (110,0 млн рублей, или 4,0%), Санкт-Петербург (99,6 млн рублей, или 3,7%), Иркутскую область (96,4 млн рублей, или 3,5%), Новосибирскую область (96,2 млн рублей, или 3,5%).