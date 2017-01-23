Астана, 23 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Национальный оператор Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов — акционерное общество «КазМунайГаз» — согласовал с ПАО «Газпром» объем поставок казахстанского газа в Россию на 2017 год. Согласно распространенному сегодня, 23 января, пресс-релизу, объем поставок составит порядка 12,8 млрд куб. м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Для отечественной газовой отрасли договоренность об экспорте газа в Россию в объеме 12,8 млрд является стратегически значимой. В целях реализации ранее достигнутых межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией, а также организации взаимодействия, АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Газпром» традиционно проводят совместные консультации и определяют ключевые позиции сотрудничества на долгосрочный период. На сегодняшний день «КазТрансГаз», выступающий Национальным оператором по газу, полностью покрывает внутренние потребности в товарном газе, наращивает экспортный потенциал и развивает отечественную газотранспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении пресс-службы «КазТрансГаз» — дочернего предприятия АО НК «КазМунайГаз».

Отметим, что на территории Республики Казахстан расположено 202 нефтяных и газовых месторождения. Утвержденные извлекаемые запасы газа в республике составляют 3,9 трлн куб. м, из которых две трети — это попутный газ, и только 1,3 трлн куб. м — природный газ. При этом, по оценке British Petroleum, доказанные запасы голубого топлива составляют 1,3 трлн куб. м., а это 22-е место в мире.

В 2016 году Казахстан начал осуществлять переход на полное самообеспечение газом. Министерство энергетики совместно с компанией «Казтрансгаз» проработало вопросы, связанные с финансированием дальнейшего процесса газификации страны. В период с 2016 по 2018 год на эти цели будет выделено 10 млрд тенге (2 млрд руб.). Кроме того, принято решение инвестировать дополнительно 93 млрд тенге (18,6 млрд руб.) с целью газификации и модернизации газораспределительных сетей ряда областей Казахстана.

Казахстан экспортирует газ не только в Россию, но и в ряд других стран. К примеру, как ранее сообщало ИА REGNUM, объемы поставок казахстанского газа в Китай в 2017 году составят 7 млрд куб.м.

Отметим также, что в 2014 году покупателями казахстанского газа стали: Украина — 4931,6 млн куб. м, Швейцария — 1415 млн куб. м., Польша — 195,9 млн куб. м., Китай — 246,7 млн куб. м и Киргизия — 159,6 млн куб. м.