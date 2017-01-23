Москва, 23 января, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утвержден коэффициент индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Индексация пенсии составит 5,4%, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация

Подписанным постановлением с 1 февраля 2017 года устанавливается коэффициент индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1,054.

Повышение размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии коснётся всех неработающих получателей страховых пенсий (около 30 млн человек).

В результате будут увеличены размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии детям, потерявшим обоих родителей, детям умершей одинокой матери, пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, инвалидам I группы, пенсионерам, имеющим иждивенцев, а также другим категориям граждан.

Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 года увеличится на 294 рубля и составит 5724 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастёт на 246 рублей и составит 4559 рублей, к страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности III группы — на 123 рубля (2402 рубля).

Расходы на увеличение с 1 февраля 2017 года на 5,4% размера фиксированной выплаты к страховой пенсии составят 8,99 млрд рублей в месяц, или 98,91 млрд рублей до конца 2017 года.