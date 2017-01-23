Железногорск, Курская область, 23 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В городе Железногорске (Курская область) 27-летний местный житель Павел Козьменко осужден за распространение высказываний и призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, экстремизм нашли в комментарии, который мужчина оставил «В контакте».

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Следствие и суд установили, что 10 мая 2016 года со своей страницы в социальной сети «Вконтакте» в одной из групп под картинкой, посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, разместил комментарий, состоявший из информации, направленной на возбуждение ненависти, вражды в отношении группы людей, объединенных по национальному признаку. При этом запись и, соответственно, комментарии к ней были открыты для свободного просмотра неограниченному числу лиц.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.