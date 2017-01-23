Астана, 23 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В столице Казахстана начались переговоры по урегулированию сирийского кризиса — со встречи казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает сегодня, 23 января, пресс-служба Акорды.

Christiaan Triebert Война в Сирии

Назарбаев отметил, что переговоры организованы по предложению стран, участвующих в конфликте: «Я принял предложение президентов России, Турции и Ирана по проведению переговоров в Астане. Мы хотим, чтобы эта встреча прошла успешно. Поскольку Казахстан имеет равные доверительные отношения со всеми участниками встречи, я думаю, что будут созданы все условия для нормальных переговоров».

«Я надеюсь, стороны, как и мы, переживают о происходящих событиях. Как говорят эксперты, с начала конфликта погибло более 300 тысяч человек. Все это побуждает нас надеяться на то, что этот вопрос можно решить только мирным путем», — добавил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что астанинские переговоры посодействуют подготовке к мирным переговорам в Женеве.

«Ваша страна уже показала большой опыт и пример в урегулировании самых сложнейших ситуаций на международной арене. И непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности ООН станет дополнительной возможностью в решении сирийского конфликта», — считает Стаффан де Мистура.

На открытии переговоров главы государства не было — приветственное письмо от его имени зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Назарбаев в письме отметил, что переговоры проходят именно в Казахстане неслучайно — в 2015 году в Астане были проведены два раунда переговоров между отдельными сирийскими оппозиционными группами.

«Мы выделили более 700 тысяч долларов для облегчения страданий сирийских беженцев, недавно отправили 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания. Выражаю уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии», — говорилось в приветственном письме президента Казахстана.

СМИ со ссылкой на МИД сообщают, что в церемонии открытия переговоров в президент-отеле «Риксос» участвуют семь сторон: представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, США, а также спецпосланник по Сирии Генсекретаря ООН.

Ранее СМИ информировали, что встреча в Астане может начаться без оппонирующих сторон из Сирии. Но присутствующие на встрече эксперты сообщают, что «все делегации уже собрались в зале, последними прибыли представители сирийских оппозиционных групп».

Планируется, что переговоры продлятся сутки: с 13:00 по времени Астаны 23 января до 13:00 24 января.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Казахстан для участия в переговорах прибыли делегации из России, Турции и Ирана. Из США делегацию не отправили. По словам представителя Госдепартамента США Марка Тонера, причиной стала состоявшаяся инаугурация президента страны Дональда Трампа. Штаты в Астане на переговорах представит американский посол в Казахстане Джордж Крол.

Консультации участников переговоров начались еще накануне, 22 января. Советник-посланник России в Казахстане Александр Мусиенко сообщил, что и консультации идут «тяжело, вязко».

Главная цель встречи в Астане — закрепление договоренностей о прекращении огня в Сирии от 29 декабря 2016 года.

Эксперты полагают, что результативность переговоров зависит в том числе от возможности организовать диалог между сирийским правительством и оппозицией. Однако пока встречи с ними проходят отдельно. 22 января глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отдельно встретился с главой делегации сирийского правительства, постоянным представителем Сирийской Арабской Республики в ООН Башаром аль-Джафари и отдельно — с «руководством делегации сирийской оппозиции».

МИД не уточняет состава оппозиции, прибывшей на переговоры. ИА REGNUM напоминает, что в делегацию от сирийской оппозиции должны были войти представители 14 группировок, которые действуют в Сирии и присоединились к режиму прекращения огня от 29 декабря.

Руководитель Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин на своей странице в Фейсбук пишет, что в переговорах «некоторые влиятельные группировки отсутствуют — как «Ахрар аль-Шам», но участвуют группы, входящие в одну коалицию с ней, например Saqour al-Sham», «в основном участвует так называемые протурецкие группы, которые либо косвенно или, например, напрямую поддерживаются Анкарой», «есть более влиятельные группировки, ориентированные к тому же на Саудовскую Аравию и США». «Остальные группы представляют собой разные осколки Сирийской свободной армии, отошедшие под влияние других группировок. В основном участвующие в переговорах группы контролируют различные зоны в районе Дамаска, Латакии, Хама, Идлиба, Алеппо», — отмечает Карин.

Своим мнением о переговорах по Сирии с корреспондентом ИА REGNUM поделился Искандер Акылбаев, эксперт по внешней политике и международной безопасности.

ИА REGNUM: Каких результатов, по-вашему, можно ожидать от переговоров по Сирии в Астане в плане возможности повлиять на реальную ситуацию в стране?

Сам факт проведения сирийских переговоров в Астане уже является позитивным сдвигом. Нужно понимать, что конфликт в Сирии зашел слишком далеко. Большое количество различных военизированных группировок конкурируют за сферу влияния в стране. Ситуация осложняется разногласиями между внешними игроками в лице Турции, Ирана, России, Саудовской Аравии, Катара и США. Следовательно, не стоит ожидать резкого сближения позиций ключевых акторов. В этом контексте переговоры в Астане — это попытка выработать политическую волю.

ИА REGNUM: Эксперты связывают результативность переговоров с возможностью организовать прямой разговор между правительством Сирии и оппозицией. Насколько это реально и достаточно ли представлена оппозиция для этих целей?

В настоящее время идет процесс торга между правительством Сирии и оппозиционными группами. Примечательно, что переговоры между Тегераном, Анкарой и Москвой по включению и исключению тех или иных группировок в Астанинский процесс также отражают разломы между внешними игроками. Так, например, нежелание Турции видеть представителей курдской Партии демократического союза (PYD) или отказ «Ахрар-аш-Шам», одной из ключевых сил в сирийском конфликте сесть за стол переговоров в Астане говорит о том, что представленность оппозиции, конечно же, ограничена. К тому же иранская сторона заявила, что не желает видеть США в качестве полноценного участника переговоров, ограничив тем самым присутствие Вашингтона статусом обозревателя. Вместе с этим процесс перевода военного конфликта в Сирии в политическую плоскость уже запущен. Здесь роль Астаны немаловажна.

ИА REGNUM напоминает, что возможность провести в Астане переговоры по Сирии главы трех государств обсудили 17 декабря. В ходе телефонных переговоров президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.