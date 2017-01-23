Вильнюс, 23 января, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Прокуратура Литвы не нашла доказательств того, что отдых литовских школьников в лагере «Союз 2014 — Наследники Победы» мог «оказать воздействие» на Литву. Досудебное расследование прокуратуры длилось более двух лет, сообщает «Парламентская газета».

Николай Богданов-Бельский. Дети на озере. 1938

Досудебное расследование окружной прокуратуры Вильнюса прекращено — фактических данных, подтверждающих подозрения о воздействии на Литву другого государства, не обнаружено. Решение о прекращении дела может быть обжаловано.

Расследование шло по делу, возбужденному по 118-й статье УК Литвы, которая предусматривает санкции за оказание помощи другому государству в действиях против Литовской Республики.

В ходе расследования в школе им. Софьи Ковалевской и гимназии им. Василия Качалова были изъяты компьютерные файлы, информация с мобильных телефонов, видеокамер, фотоаппаратов и USB-флеш-накопителей, были проведены допросы детей, родителей и педагогов.

Напомним, в международном лагере «Союз 2014 — Наследники Победы» вильнюсские школьники отдыхали в 2014 году. Лагерь финансировался Минобороны РФ, что вызвало резкую критику депутатов сейма. Позже они обратились в прокуратуру.