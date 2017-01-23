Санкт-Петербург, 23 января, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В день 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января 2017 года, проезд в городском общественном транспорте Санкт-Петербурга для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Правом бесплатного проезда в день снятия блокады смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Такие права для этих категорий льготников прописаны в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

«Право бесплатного проезда распространяется на «социальные» маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро. Право бесплатного проезда будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана», — подчеркнули в транспортном ведомстве Смольного.

Петербургские перевозчики по своему усмотрению могут расширить список лиц, которые имеют право бесплатно воспользоваться общественным транспортом в День освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Как правило, крупнейшие перевозчики в этот день за свой счет возят и блокадников.

В частности, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» уже сообщил, что бесплатно на городских автобусах предприятия 27 января смогут ездить не только ветераны, инвалиды Великой Отечественной Войны и узники концлагерей, но и жители блокадного Ленинграда и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Для этого им необходимо предъявить кондуктору или водителю соответствующие документы, подтверждающие право на льготу.

Аналогичные льготы предоставит для проезда в троллейбусах и трамваях предприятие «Горэлектротранс». «В честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады блокадники и ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться городским электротранспортом бесплатно», — сообщила сегодня пресс-служба предприятия.

Один из официально установленных Дней воинской славы России отмечается 27 января. В 1944 году в этот день в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск произошло полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня, с 8 сентября 1941 года.