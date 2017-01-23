Рим, 23 января, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди в интервью газете La Stampa заявил, что санкции ЕС против России необходимо отменить как можно скорее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, если отсутствует солидарность — нет смысла идти на жертвы. «Необходимо немедленно отменить санкции в отношении России. Я в этом глубоко убежден», — заявил бывший глава Еврокомиссии.

Проди посетовал, что Евросоюз совершенно не отреагировал на слова Трампа, которые означают «революцию в отношениях с ЕС». Речь идет о возможной отмене политики санкций в отношении России. В этом вопросе нужно «сыграть на опережение», считает политик.

«Меня удивляет, что никто не уведомил о срочной необходимости чрезвычайной встречи на высшем уровне. Думаю, однако, что необходимо спешно реагировать», — заявил Проди, пояснив, что необходим «контрманевр по антироссийским санкциям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Российской Федерацией и кризиса на Украине.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против России.