В Саратове помыться в муниципальной бане будет стоить 220 рублей
Саратов, 23 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Саратове тарифы в муниципальных банях увеличат на 7%-30% в зависимости от вида услуг, в результате пользование общими отделениями бань составит от 190 до 220 рублей. Такую информацию обнародовал комитет по экономике мэрии Саратова 23 января, сообщает ИА REGNUM.
Последний раз тарифы менялись почти 3 года назад, за это время расценки на тепло, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение выросли на 20%. В такой ситуации органы местного самоуправления вынуждены принять решение об увеличении тарифов на услуги муниципальных бань, отметили в мэрии.
«Все льготы для социально незащищенных слоев населения сохранятся в полном объеме. Дети до 7 лет смогут пользоваться услугами бесплатно, дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1 — 2-й групп за 50% стоимости, а для пенсионеров в один установленный день в неделю будет действовать льгота 30%. Максимальный рост тарифа для льготной категории не превысит 28 рублей». — констатируют городские власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 года депутаты Саратовской городской думы, участвовавшие в заседании рабочей группы по вопросу повышения тарифов на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство», проголосовали за подорожание. При этом они признали: «Услугами муниципальных бань в основном пользуются люди, не имеющие большого достатка, а также малоимущие слои населения». И выразили обеспокоенность тем, что повышение тарифов отразится, в первую очередь, на данных категориях граждан.
На заседании руководство МУП «Банно-прачечное хозяйство» отметило, что в 2016 году убыток предприятия составил около 7,8 млн рублей. В 2017 году «по прогнозам руководства. МУП по-прежнему будет находиться в тяжелом экономическом положении и, по сути, останется убыточным». Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Саратова для покрытия долгов МУП оценена в 20 млн рублей.
Напомним, услугами муниципальных бань пользуются ежегодно более 300 тыс. саратовцев.
В августе 2016 года директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Александр Казаков озвучил следующую информацию. Услугами бань с 1 января по 29 июля 2016 года воспользовались 142 тыс. 400 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2015-м. Помывшихся в муниципальных банях саратовцев было бы еще больше, если бы не бесконечные аварии в сетях МУПП «Саратовводоканал». В первом полугодии 2016 года бани в общей сложности простаивали три месяца из-за отсутствия воды.
В 1-м полугодии 2016-го года в полном объеме работали 9 муниципальных бань, среднесписочная численность работников предприятия составляет на данный момент 174 человека, среднемесячная заработная плата — 13,7 тыс. рублей.
По словам Александра Казакова, чистая выручка составила 16 млн рублей, общая задолженность предприятия (по состоянию на 2 августа 2016 года) — 5, 545 млн.