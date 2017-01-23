Саратов, 23 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Саратове тарифы в муниципальных банях увеличат на 7%-30% в зависимости от вида услуг, в результате пользование общими отделениями бань составит от 190 до 220 рублей. Такую информацию обнародовал комитет по экономике мэрии Саратова 23 января, сообщает ИА REGNUM.

Русская баня. 1910 год

Последний раз тарифы менялись почти 3 года назад, за это время расценки на тепло, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение выросли на 20%. В такой ситуации органы местного самоуправления вынуждены принять решение об увеличении тарифов на услуги муниципальных бань, отметили в мэрии.

«Все льготы для социально незащищенных слоев населения сохранятся в полном объеме. Дети до 7 лет смогут пользоваться услугами бесплатно, дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1 — 2-й групп за 50% стоимости, а для пенсионеров в один установленный день в неделю будет действовать льгота 30%. Максимальный рост тарифа для льготной категории не превысит 28 рублей». — констатируют городские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 года депутаты Саратовской городской думы, участвовавшие в заседании рабочей группы по вопросу повышения тарифов на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство», проголосовали за подорожание. При этом они признали: «Услугами муниципальных бань в основном пользуются люди, не имеющие большого достатка, а также малоимущие слои населения». И выразили обеспокоенность тем, что повышение тарифов отразится, в первую очередь, на данных категориях граждан.

На заседании руководство МУП «Банно-прачечное хозяйство» отметило, что в 2016 году убыток предприятия составил около 7,8 млн рублей. В 2017 году «по прогнозам руководства. МУП по-прежнему будет находиться в тяжелом экономическом положении и, по сути, останется убыточным». Дополнительная финансовая нагрузка на бюджет Саратова для покрытия долгов МУП оценена в 20 млн рублей.

Напомним, услугами муниципальных бань пользуются ежегодно более 300 тыс. саратовцев.

В августе 2016 года директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Александр Казаков озвучил следующую информацию. Услугами бань с 1 января по 29 июля 2016 года воспользовались 142 тыс. 400 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2015-м. Помывшихся в муниципальных банях саратовцев было бы еще больше, если бы не бесконечные аварии в сетях МУПП «Саратовводоканал». В первом полугодии 2016 года бани в общей сложности простаивали три месяца из-за отсутствия воды.

В 1-м полугодии 2016-го года в полном объеме работали 9 муниципальных бань, среднесписочная численность работников предприятия составляет на данный момент 174 человека, среднемесячная заработная плата — 13,7 тыс. рублей.

По словам Александра Казакова, чистая выручка составила 16 млн рублей, общая задолженность предприятия (по состоянию на 2 августа 2016 года) — 5, 545 млн.