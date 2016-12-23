Власти Саратова на 30% поднимут тарифы в банях: «вопрос назрел и перезрел»

Саратов, , 11:11 — REGNUM Власти Саратова знают про зов души граждан сходить в муниципальную баню и социальную значимость русской традиции, но МУП «Банно-прачечное хозяйство» переживает непростые времена, заявили они. Законопроектом, который рассматривается в городской думе, предусматривается увеличение тарифов от 7 до 30% в зависимости от вида услуг, сообщает ИА REGNUM.

По расчетам, проведенным комитетом по экономике мэрии Саратова по каждой бане, для того, чтобы тарифы были экономически обоснованными, их пришлось бы увеличить почти в 2 раза в зависимости от вида услуг. Намерения властей поддержала рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественной палаты Саратова: «Себестоимость услуг муниципальных бань также возросла. В этих условиях просто назрел и даже перезрел вопрос об установлении новых тарифов для МУП «Банно-прачечное хозяйство».

«Цены на банные услуги должны быть адекватными современным экономическим реалиям. Тем более, что городской бюджет явно не имеет достаточных средств. Мы в городской общественной палате изучили вопрос с тарифами на услуги муниципальных бань в разных городах. Получается следующая картина: Саратов — 150 рублей, Самара — 190 рублей, Воронеж — 240 рублей, Пенза — 300 рублей, Новосибирск — 380 рублей. Про сравнение с услугами коммерческих бань и саун говорить вообще не приходиться. Конечно, повышение цен — всегда вынужденная и непопулярная мера. Но в данном случае, альтернатива только одна — полное закрытие нерентабельных бань», — заявили общественники, отметив, что многие саратовцы по зову души с удовольствием посещают бани, следуя давним русским традициям.

Депутат Саратовской городской думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам Алексей Полянский тоже обосновал повышение тарифов. По его словам, за последние несколько лет МУП «Банно-прачечное хозяйство» переживает непростые времена и, по сути, является убыточным. «Мы хорошо понимаем, какую социальную функцию несут для наших горожан муниципальные бани. В год их посещает более 300 тыс. саратовцев. Поэтому мы ежегодно субсидируем МУП, чтобы не допустить его закрытия. Однако выделяемых средств не достаточно, чтобы полностью покрыть убыточность. Отмечу, что действующие сегодня тарифы на услуги городских бань установлены значительно ниже себестоимости», — заявил он.

«Хочу обратить особое внимание на то, что мы полностью сохраняем имеющиеся льготы для социально незащищенных слоев населения: дети до 7 лет смогут пользоваться услугами бесплатно, дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2-й групп — за 50% стоимости, для пенсионеров (один установленный день в неделю) льгота составит 30%», — отметил парламентарий.

Проект решения о тарифах на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство», предусматривающий увеличение тарифов в среднем от 7 до 30% в зависимости от вида услуг находится на доработке, сообщили в пресс-службегордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Александр Казаков озвучил следующую информацию. Услугами бань с 1 января по 29 июля 2016 года воспользовались 142 тыс. 400 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2015-м. Помывшихся в муниципальных банях саратовцев было бы еще больше, если бы не бесконечные аварии в сетях МУПП «Саратовводоканал». В первом полугодии 2016 года бани в общей сложности простаивали три месяца из-за отсутствия воды.

В 1-м полугодии 2016-го года в полном объеме работали 9 муниципальных бань, среднесписочная численность работников предприятия составляет на данный момент 174 человека, среднемесячная заработная плата — 13,7 тыс. рублей.

По словам Александра Казакова, чистая выручка составила 16 млн рублей, общая задолженность предприятия (по состоянию на 2 августа 2016 года) — 5, 545 млн.

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