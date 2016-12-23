Пятница, 23 Декабря 2016 года
13:56:20 МСК

Власти Саратова на 30% поднимут тарифы в банях: «вопрос назрел и перезрел»

Экономика
Более 300 тыс. саратовцев посещают в год муниципальные бани

Саратов, 23 Декабря 2016, 11:11 — REGNUM  Власти Саратова знают про зов души граждан сходить в муниципальную баню и социальную значимость русской традиции, но МУП «Банно-прачечное хозяйство» переживает непростые времена, заявили они. Законопроектом, который рассматривается в городской думе, предусматривается увеличение тарифов от 7 до 30% в зависимости от вида услуг, сообщает ИА REGNUM.

По расчетам, проведенным комитетом по экономике мэрии Саратова по каждой бане, для того, чтобы тарифы были экономически обоснованными, их пришлось бы увеличить почти в 2 раза в зависимости от вида услуг. Намерения властей поддержала рабочая группа по вопросам ЖКХ Общественной палаты Саратова: «Себестоимость услуг муниципальных бань также возросла. В этих условиях просто назрел и даже перезрел вопрос об установлении новых тарифов для МУП «Банно-прачечное хозяйство».

«Цены на банные услуги должны быть адекватными современным экономическим реалиям. Тем более, что городской бюджет явно не имеет достаточных средств. Мы в городской общественной палате изучили вопрос с тарифами на услуги муниципальных бань в разных городах. Получается следующая картина: Саратов — 150 рублей, Самара — 190 рублей, Воронеж — 240 рублей, Пенза — 300 рублей, Новосибирск — 380 рублей. Про сравнение с услугами коммерческих бань и саун говорить вообще не приходиться. Конечно, повышение цен — всегда вынужденная и непопулярная мера. Но в данном случае, альтернатива только одна — полное закрытие нерентабельных бань», — заявили общественники, отметив, что многие саратовцы по зову души с удовольствием посещают бани, следуя давним русским традициям.

Депутат Саратовской городской думы, председатель постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам Алексей Полянский тоже обосновал повышение тарифов. По его словам, за последние несколько лет МУП «Банно-прачечное хозяйство» переживает непростые времена и, по сути, является убыточным. «Мы хорошо понимаем, какую социальную функцию несут для наших горожан муниципальные бани. В год их посещает более 300 тыс. саратовцев. Поэтому мы ежегодно субсидируем МУП, чтобы не допустить его закрытия. Однако выделяемых средств не достаточно, чтобы полностью покрыть убыточность. Отмечу, что действующие сегодня тарифы на услуги городских бань установлены значительно ниже себестоимости», — заявил он.

«Хочу обратить особое внимание на то, что мы полностью сохраняем имеющиеся льготы для социально незащищенных слоев населения: дети до 7 лет смогут пользоваться услугами бесплатно, дети от 7 до 15 лет, многодетные семьи, инвалиды 1 и 2-й групп — за 50% стоимости, для пенсионеров (один установленный день в неделю) льгота составит 30%», — отметил парламентарий.

Проект решения о тарифах на услуги МУП «Банно-прачечное хозяйство», предусматривающий увеличение тарифов в среднем от 7 до 30% в зависимости от вида услуг находится на доработке, сообщили в пресс-службегордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Александр Казаков озвучил следующую информацию. Услугами бань с 1 января по 29 июля 2016 года воспользовались 142 тыс. 400 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2015-м. Помывшихся в муниципальных банях саратовцев было бы еще больше, если бы не бесконечные аварии в сетях МУПП «Саратовводоканал». В первом полугодии 2016 года бани в общей сложности простаивали три месяца из-за отсутствия воды.

В 1-м полугодии 2016-го года в полном объеме работали 9 муниципальных бань, среднесписочная численность работников предприятия составляет на данный момент 174 человека, среднемесячная заработная плата — 13,7 тыс. рублей.

По словам Александра Казакова, чистая выручка составила 16 млн рублей, общая задолженность предприятия (по состоянию на 2 августа 2016 года) — 5, 545 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Саратова стали чаще мыться в муниципальных банях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение тарифов на услуги ЖКХ
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраина проиграет в суде России $40 млрд и на этом всё: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
ещё главное