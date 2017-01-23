Москва, 23 января, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Член Совфеда от Омской области Елена Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Dmitry Rozhkov Елена Мизулина

Соответствующее заявление в региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Омской области было направлено сегодня, отметили в пресс-службе сенатора. Причины выхода не уточняются.

В партии Мизулина состояла с 2007 года, политическую карьеру она начинала в партии «Яблоко».

Мизулина известна своими законопроектами, направленными против становления ювенальной юстиции. Так, сенатор выступила против криминализации побоев близкими лицами, против системы учета детей, против распространения «беби-боксов», боролась с «деструктивными сектами» и группами смерти в соцсетях, Мизулина неоднократно говорила о «педофильском лобби» в Госдуме.