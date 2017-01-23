* запрещённая в России организация

Москва, 23 января, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении пяти российских граждан, которые подозреваются в связях с организацией «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возбуждено Следственными комитетом России. Все пять человек активно пропагандировали деятельность экстремистской структуры в интернете. Об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко сегодня, 23 января.

verkeorg Уголовное дело

Перечислены имена российских граждан, ставших фигурантами уголовного дела о запрещённых методах ведения войны: Александр Валов, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков, Геннадий Хамраев и Игорь Чудинов. В действиях этих граждан следователи обнаружили признаки преступлений, которые предусматриваются частью 1 и 2 статьи 282.2 УК России — руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней.

Следствие пришло к выводу, что эти люди придерживаются фашистской идеологии и поддерживают радикальные взгляды. Они выехали на Украину и присоединились к деятельности «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» [организация, деятельность которой запрещена в РФ], а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР», — уточнили в пресс-службе.

Активисты украинской экстремистской организации Стоцкий, Стригунков и Валов участвовали в митингах, шествиях и прочих мероприятиях этой структуры. Все перечисленные российские граждане занимались пропагандой фашистской идеологии, продвигали задачи украинской нацистской структуры.