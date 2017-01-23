Москва, 23 января, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Объемы строительства, проводимые в России в интересах Минобороны, сравнимы с послевоенным периодом. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

Строительство

«Он (объем строительства) колоссален и сравним по своим масштабам с послевоенным периодом: одновременно строится более 2 000 объектов как специального, так и социального назначения, — говорит замминистра. — Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы».

По его словам, среди крупнейших строек Минобороны в 2016 г. можно отметить возведение причалов для подлодок в Новороссийске и Вилючинске, обустройство военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М» в Южном военном округе.

«Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами «Ярс», закончено обустройство ракетной бригады в Шуе, — говорит Иванов. — Продолжаются работы в Арктической зоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российский военно-промышленный комплекс завершает разработку гиперзвукового оружия, действующего в плазме.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — сказал тогда Борисов.