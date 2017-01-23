Москва, 23 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Торги по рублю 20 января прошли спокойно. Торговый объём был меньше на 45%, чем в четверг. Пара доллар/рубль провела торговую сессию в диапазоне 38 копеек, между уровнями 59,57—59,95 руб. Евро подорожал к рублю на 21,75 коп., до 63,91 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В день инаугурации Дональда Трампа волатильность по национальной валюте была низкая. Рубль проигнорировал подорожание цен на нефть на 2,4%. Участники внутреннего валютного рынка переваривали слова вице-премьера Игоря Шувалова по поводу возможных покупок валюты банком ЦБ РФ. Рынок быстро привыкает к вербальным интервенциям, потом перестает на них реагировать, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

В выходные в Вене прошла встреча участников соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. Они договорились о том, как будут контролировать выполнение его условий. Страны выполнили план по сокращению нефтедобычи почти на 80%.

В Азии 23 января нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,18%. Встреча в Вене прошла успешно, а нефть не дорожает. Это связно с увеличением числа нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю на 29 единиц, до 551 штуки.

На предстоящей неделе банкам предстоят крупные рублевые платежи в бюджет. Пик налоговых выплат приходится на 25 января (НДС, акцизы, НДПИ). ЦБ РФ 23 января проведет аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. 16 января регулятор предложил банкам 2 млрд долларов. Вряд ли он предложит такой объем сегодня.

Условия для укрепления рубля остаются благоприятными. Сегодня в первой половине дня от доллара ожидается снижение до 59,45 руб., во второй — рост до 59,66 руб. По паре евро/рубль ожидается возвращение к уровню 63,40 руб.