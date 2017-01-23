Владивосток, 23 января, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Заявки на получение земельных участков по федеральному закону о дальневосточном гектаре в Приморском крае с 1 февраля начнут принимать все многофункциональные центры России. Такое заявление сделал директор регионального МФЦ Сергей Александров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На данном этапе ведётся подготовительная работа с Росреестром.

Мартирос Сарьян. Земля. 1969

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«Многофункциональные центры со всей страны будут присылать заявки в Приморский край, и уже здесь их будут распределять по всем уполномоченным органам субъекта. Этот процесс заработает с 1 февраля», — пояснил Сергей Александров.

К настоящему моменту соответствующие соглашения с Россреестром уже начали подписывать регионы.

На федеральном уровне сегодня также рассматривается вопрос о создании для сотрудников МФЦ личных кабинетов в системе НаДальнийВосток, чтобы они могли помогать, в том числе пожилым людям, которые не имеют навыков работы с компьютерной техникой. Заявку на дальневосточный гектар для таких граждан смогли бы оформлять специалисты многофункциональных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты онлайн-опроса показали, что гектары в безвозмездное пользование на территории Приморского края хотят получить свыше 800 тысяч жителей страны. Чаще всего такое желание изъявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии.

В целом федеральная программа, по словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, нашла отклик у 14% граждан России: твёрдое «да» ответили 6,5% граждан, скорее «да» — ещё 7,5% опрошенных.