Турин, Италия, 22 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. 22 января на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 21-го тура Итальянской Серии А между командами «Ювентус» и «Лацио». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры».

Steven Depolo Футбольный матч

«Ювентусу» необходимо набирать очки, чтобы остаться лидером турнирной таблицы и оторваться от «Ромы» на 4 очка. «Лацио» необходимо не проиграть, чтобы остаться в зоне ЛЧ.

На 5-й минуте нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич скинул мяч головой на ногу аргентинскому форварду Пауле Дибале, и тот в касание мощно пробил в дальний угол ворот — 1:0

Через 12 минут вингер сборной Колумбии прострелил в штрафную соперника, где прострел замкнул форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин — 2:0.

На данный момент «Ювентус» идет на 1-м месте с 48-ю очками после 20-ти игр в чемпионате. «Лацио» оступился, но остался на 4-й позиции с 40 очками.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Асамоа, Кьеллини, Бонуччи, Лихштайнер, Хедира, Пьянич, Дибала, Куадрадо, Манджукич, Игуаин.

«Лацио»: Марчетти, Раду, Валласе, Де Врю, Патрик, Милинкович, Биглиа, Пароло, Андерсон, Иммобиле, Ломбарди.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Голы: Дибала 5 — 1:0, Игуаин 17 — 2:0.