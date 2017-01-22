Москва, 22 января, 2017, 15:26 — ИА Регнум. За последние пять лет «Единая Россия» прошла большой путь и смогла отреагировать и адекватно ответить на запросы общества, заявил председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании XVI съезда «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На съезде партии

Он отметил, что этот путь не всегда был простым, так как политической системе, в рамках которой работали российские партии до 2012 года, нужны были перемены. «В обществе был запрос на перемены. Руководством страны для этого было сделано много. Партия стала меняться первой, мы выстроили партию нового типа, оптимизировали кадровую политику, обновили структуру, формат общения с избирателями, чтобы отвечать обществу. И свое лидерство мы сохранили, это доказывают результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также наша бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2016 году», — заявил Медведев.

По его словам, так как этот выбор сделали люди, которые «доверили «Единой России страну», сегодня именно на партии лежит вся полнота ответственности. «Мы на партийном контроле держим исполнение решений и законодательных норм. Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» это не только партия конституционного большинства, а это — правящая партия, главный политический ресурс президента Владимира Путина», — добавил премьер-министр.

Одним из достижений партии за последние годы, по мнению Медведева, стала кадровая ротация, которая привлекла умных и энергичных руководителей, понимающих ответственность перед «Единой Россией». «Мы ужесточили норму внутрипартийной конкуренции, внесли поправки в устав. Теперь руководителей структурных подразделений выбирают тайным голосованием, они могут занимать должность не более двух раз подряд. Перед съездом мы провели отчетно-выборную кампанию на местах, благодаря чему сменилось не менее трети секретарей», — указал председатель партии.

Он заявил, что партия открыта для сотрудничества со всем органами власти, в том числе и с правительством. «У нас, по сути, партийное правительство, оно в своей работе опирается на позицию фракции. Хороший пример — проект бюджета на три года. Я поддержал идею механизма постоянных консультаций депутатов (Госдумы) с ключевыми министрами. Вчера у вас была возможность плотно пообщаться с ними. Это было полезно для всех», — обратился премьер-министр к участникам съезда.

Медведев напомнил, что был полностью изменен процесс подготовки к выборам после десяти лет использования различных моделей отбора. «В мае прошлого года был впервые проведен Единый день предварительного голосования. Фактически избиратели сами формировали предвыборный список, ни одна другая партия не доверила людям этот процесс. На участки тогда пришли 10 млн человек, такого масштабного предварительного голосования никто и нигде не проводил», — сообщил глава правительства. Он предложил проводить предварительное голосование ежегодно в течение ближайших пяти лет для определения кандидатов в региональные законодательные органы.

По его словам, именно эти перемены стали причиной успеха «Единой России», который год за годом подтверждался в регионах. «Мы сохранили или увеличили депутатский корпус во многих регионах. За пять лет мы выиграли большинство выборов мэров, в органах местного самоуправления получили более 70%, а также мы получили возможность сформировать конституционное большинство в Госдуме. А условия и конкуренция были жесткие. Побеждать всегда непросто, но «Единая Россия» доказала, что готова к открытой и честной конкуренции. И мы вправе гордиться этими победами», — заявил Медведев.

Несмотря на это, председатель партии призвал членов «Единой России» не расслабиться, так как предстоит еще больше — 10 сентября в более чем 30 регионах страны пройдут выборы, которые станут последними выборами перед избранием президента России. Он предположил, что многие оппоненты воспользуются этим, чтобы досрочно начать президентскую кампанию, и попросил не поддаваться не провокации.

В завершении своего выступления, председатель партии предложил проводить съезд минимум раз в год, чтобы оценить, как выполняется программа и вносить требуемые корректировки. «Я отдельно встречусь с руководством партии и членами правительства, мы посмотрим по пунктам, какие обязательства выполняются», — заявил он.

«Единая Россия» — это более двух миллионов человек, мы разные, но у нас общая цель. Она четко сформулирована — «Успех каждого — успех России». Для достижения этой цели у нас есть все: люди, желание работать и доверие избирателей, что помогает побеждать. И пусть таких побед будет как можно больше», — заключил Медведев.