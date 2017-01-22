Санкт-Петербург, 22 января, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Скандал вокруг Исаакиевского собора, как и ожидалось, определил характер и второй рабочей недели наступившего года в Петербурге. Эмоции соцсетей и прошедшего 13 января «народного схода» в минувшую среду, 18 января, захлестнули и Мариинский дворец, в стенах которого депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга собрались на своё первое после праздников пленарное заседание.

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Злой и добрый полицейский

Власти Петербурга, столкнувшись в первые дни после объявления о предстоящей передаче собора в руки РПЦ с потоком резкой критики, решили, что лучшая защита — это наступление. Его успех определяется хорошей подготовкой и правильным распределением сил, которых у одной исполнительной власти оказалось недостаточно. В связи с этим в атакующие порядки были призваны депутаты от «Единой России» и ЛДПР, чье безраздельное господство в городском парламенте гарантировали результаты сентябрьской выборной кампании.

На заседании Законодательного собрания 18 января парламентское большинство не просто поддержало решение Смольного о передаче Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ, но пошло дальше, обратившись к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой использовать все возможности, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Депутатское наступление было проведено по всем правилам военного искусства: контролирующие Заксобрание силы нанесли двойной деморализующий удар по противникам передачи Исаакиевского собора. Сначала они отказались рассмотреть по существу проект запроса группы оппозиционных коллег к губернатору Полтавченко о причинах передачи собора в ведение РПЦ. Затем депутаты-единороссы перевели огонь на директора ГМП «Исаакиевский собор» Николая Бурова, вылив на него и возглавляемый им городской музей ушат подозрений в финансовых злоупотреблениях. Заметим, что Буров, хоть и является последовательным противником решения о передаче Исаакиевского собора РПЦ, ранее заявил, что не будет спорить с губернатором в публичном поле и предостерег сотрудников ГМП (около 400 человек) от вовлечения в политические акции. Это не спасло директора от публичного «доноса», и в стенах Мариинского дворца прозвучал призыв к органам МВД, СКР и ФСБ «обратить внимание на музей, который возглавляет Буров».

После этой «артподготовки» и было принято обращение Заксобрания к Мединскому с просьбой поскорее отдать собор Церкви. И сам этот документ был принят в ускоренном режиме, сразу в двух чтениях. Немногочисленным оппозиционным депутатам не позволили даже внести на обсуждение поправки к обращению. В результате не выдержали нервы у «яблочника» Михаила Амосова, который встал с места и, расхаживая по залу, пытался перекричать спикера Вячеслава Макарова, выражая возмущение тем, как парламентское большинство обращается с оппозицией.

Амосова сразу окружила группа депутатов-единороссов, причем среди них был вице-спикер Анатолий Дроздов, покинувший ради этого свое место в президиуме. «Яблочника» стали хватать за руки и толкать, силой вынуждая его вернуться на свое место или покинуть зал. Амосов активно сопротивлялся, и ситуация уже готова была перерасти в драку. Но неоднократные призывы «Присели все!» со стороны спикера и вмешательство единомышленников Амосова все же помогли в этот раз предотвратить «украинизацию» петербургского парламента.

Добавим, что эта потасовка выглядела особенно бессмысленной на фоне реакции Минкультуры, последовавшей в тот же день. Комментируя обращение к Мединскому, в ведомстве справедливо напомнили о том, что Исаакиевский собор находится в ведении властей Санкт-Петербурга, а не Федерации, и потому решение вопроса о возможности и условиях передачи храма РПЦ является прерогативой органов власти города. Разумеется, авторам обращения это было прекрасно известно. Ведь его появление преследовало не практические, а совсем иные цели, став смотром лояльности депутатов по самой спорной и болезненной теме. 41 из 50-ти народных избранников его успешно прошли.

…На фоне «агрессивного» парламента исполнительная власть города решила сыграть в «доброго полицейского». Вице-губернатор Михаил Мокрецов по поручению градоначальника ответил на письмо депутата Максима Резника, выражавшего обеспокоенность судьбой собора и его музейных ценностей. Заместитель Георгия Полтавченко от его имени пообещал, что в Смольном будет создана рабочая группа из числа чиновников, депутатов Заксобрания, представителей музейного сообщества, Минкультуры и РПЦ. И только после получения выводов этой группы и ее доклада «будет подготовлен необходимый нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ в строгом соответствии со всеми нормами действующего законодательства».

Впрочем, всем сторонам процесса очевидно, что после известных слов губернатора — «вопрос решен» — поиск компромисса в отношении Исаакия имеет мало шансов на успех. Власти продолжат планомерно готовить собор к его новой роли, замедляя или ускоряя этот процесс по тактическим соображениям, а противники такого развития событий мобилизуют все возможные ресурсы, чтобы максимально осложнить процесс передачи, превратив его в череду медийных скандалов.

В Василеостровский районный суд уже направлен коллективный иск о незаконности распоряжения комитета имущественных отношений Смольного, составившего план-график передачи собора в отсутствие официального письменного заявления РПЦ с просьбой о получении здания храма. Одновременно оппозиционные активисты намерены провести акцию по теме Исаакия 28 января на Марсовом поле, несмотря на отказ властей согласовать там пятитысячный митинг.

Предполагается, что акция пройдет в формате «гайд-парка», не требующего согласования, а за вероятное превышение разрешенной численности участников акции ее организаторы готовы заплатить штраф. Очевидно, подготовка к этому мероприятию и его непредсказуемый ход станут главным содержанием «исаакиевской» повестки Петербурга в предстоящую неделю.

Скорая помощь «скорой»

Инцидент с машиной скорой помощи, случившийся в Петербурге днем 17 января, мог остаться почти незамеченным, попав лишь в сводки ДТП, если бы не запись с видеорегистратора и знаковое место, в котором он произошел. А мог обернуться и большой бедой, если бы не решительные действия бригады «скорой» и подоспевшего наряда полиции. Но, к счастью, в сюжетах федеральных каналов об этом происшествии не пришлось говорить о жертвах и пострадавших.

В тот день на короткой Михайловской улице, что ведет от Невского проспекта к площади Искусств, спешащая на вызов машина скорой помощи совершила незначительное касание с припаркованным представительским «Мерседесом» с госномерами Москвы. Вместо цивилизованного оформления ДТП водитель иномарки направился к медикам с ножом в руке, что и зафиксировал, на фоне памятника Александру Пушкину, видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Водитель и фельдшеры скорой не растерялись и, как видно на записи, скрутили и повалили угрожавшего ножом мужчину. На помощь пришли другие водители и полицейские.

В результате 45-летний водитель «Мерседеса» Самир Сеидов был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — об угрозе убийством и хулиганстве. 20 января Сеидов был арестован судом до середины марта, ему грозит длительный срок лишения свободы. Судя по тому, что дело находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, замять историю не удастся, и дело будет доведено до суда. А получивший резонанс петербургский инцидент вновь делает актуальной дискуссию о том, чтобы вооружить врачей скорой помощи хотя бы травматическим оружием и приравнять нападения на них к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Стадиону всё мало

Принятый в эксплуатацию стадион на Крестовском острове Петербурга продолжает поглощать и требовать всё новые и новые суммы. Официально построенный объект надо «приспосабливать» к особым требованиям международных футбольных федераций, российских силовых структур, дооснащать необходимым для проведения матчей высшего уровня оборудованием. Нужно благоустраивать территорию вокруг спортивной арены, создавать систему контролируемого и безопасного доступа на нее зрителей. Не говоря уже о задаче по снижению вибрации выкатного поля, которая делает невозможным проведение на «Зенит-Арене» футбольных матчей.

На прошедшей неделе вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что для приведения петербургского стадиона в соответствие с параметрами ФИФА к Чемпионату Мира 2018 года необходимо еще 1,5−2 млрд рублей. По словам Мутко, эти работы на «Зенит-Арене» предстоит выполнить за 3−4 месяца силами города, футбольного клуба «Зенит» и ФИФА.

Напомним, что в 20-х числах декабря 2016 года, когда стадион сдавался в эксплуатацию, Смольный уже заключил два контракта с генподрядчиком стройки — ОАО «Метрострой» — на сумму, превышающую 3 млрд рублей. Деньги пойдут на выполнение «комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований правоохранительных органов» и на введение в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.

В Смольном заверяют, что и без того астрономическая, превышающая 40 млрд рублей, общая смета стадиона не увеличится, поскольку новые расходы будут компенсированы за счет средств, которые Санкт-Петербург надеется отсудить у предыдущего генподрядчика, группы компаний «Трансстрой». Как сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов, общая сумма претензий к «Трансстрою» достигла 11,4 млрд рублей, включая требование о возврате неосвоенных остатков, штрафы за срыв сроков, за выявленные дефекты и так далее.

Однако, эти деньги могут вернуться в казну только после долгих, в перспективе — многолетних, судебных процессов, результат которых совсем не предопределен. А средства на доделку стадиона нужны здесь и сейчас — ведь уже в июне на арене начнутся матчи проводимого под эгидой ФИФА Кубка конфедераций.