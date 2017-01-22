Вашингтон, 22 января, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Новая администрация США намерена «призвать к ответу» средства массовой информации, чьи репортажи об инаугурации Дональда Трампа, по её мнению, не отражали реальной картины. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передаёт агентство Reuters.

Alex Proimos Белый дом

В частности, ранее появились сообщения о том, что количество протестующих в день инаугурации превысило число пришедших поддержать нового президента США. Комментируя эти публикации, Дональд Трапм заявил, что на торжественном мероприятии присутствовало больше людей, чем сообщили СМИ.

Пресс-секретарь в ходе брифинга также назвал «безрассудными» сообщения о том, что Дональд Трамп якобы убрал из Овального кабинета бюст лидера движения за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, и опроверг эту информацию.

«Мы считаем, что некоторые СМИ сознательно занимались неверными репортажами», — отметил Шон Спайсер, пообещав, что Белый дом «призовёт прессу к ответу».

Как передавало ИА REGNUM, 20 января в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа. В этот и последующий день на улицы американской столицы вышло, по разным оценкам, около полумиллиона человек. Во время беспорядков пострадали около десяти полицейских, были задержаны 230 человек.

По мнению полиции, ряд групп были хорошо скоординированы, они били витрины, стёкла машин, сжигали машины. Пресс-служба аппарата прокурора Вашингтона 21 января распространила заявление о том, что большинству задержаных будут предъявлены обвинения в беспорядках. В США это расценивается как тяжкое преступление, за которое грозит наказание до десяти лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.

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