Вашингтон, 22 января, 2017, 02:46 — ИА Регнум. В пятницу, 20 января, в Вашингтоне во время митингов против нового президента США Дональда Трампа было задержано 230 человек. Теперь большинству из них грозит длительный срок заключения. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона.

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Отмечается, что большинству из 230 задержанных предъявлены обвинения в беспорядках. Это расценивается как тяжкое преступление. За правонарушение такого характера задержанным грозит до десяти лет лишения свободы и $250 тыс. штрафа.

Большая часть из тех, кто был задержан в пятницу на митингах, является противниками нового американского лидера. Однако среди задержанных есть и сторонники Трампа. Пока, как сообщается, задержанных выпускают под залог. А суды пройдут в феврале этого года.

Напомним, 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация Трампа. В этот день, а также после на улицы столицы вышло, по разным оценкам, около полумиллиона человек. По мнению полиции, ряд групп был хорошо скоординирован, они били витрины, стекла машин, сжигали машины. Во время беспорядков пострадало около десяти полицейских.