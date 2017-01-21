Москва, 22 января, 2017, 00:48 — ИА Регнум. В Госдуме отказались поддержать идею о введении штрафов за скачивание пиратского контента в сети, сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой по итогам обсуждения соответствующей инициативы Минкультуры России.

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«Разговор шёл о том, что, к сожалению, 90% контента в интернете — это ворованный контент, и это создаёт отсутствие стимулов для творцов что-либо делать — писать книги, снимать фильмы и так далее», — сообщил Толстой в интервью RNS.

В частности, по его словам, обсуждались меры по защите национального фильма, и в том числе возможность введения штрафов. Однако депутаты сочли, что «штрафы в отношении физических лиц, которые скачивают ворованный контент, это пока мера преждевременная». «У нас слишком мало людей в этом разбирается», — пояснил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести штрафы за скачивание конечными пользователями пиратского контента в качестве одной из мер по ужесточению антипиратского законодательства в декабре 2016 года предложил министр культуры России Владимир Мединский.

По его словам, инициатива ранее уже обсуждалась на встрече у вице-спикера Госдумы Петра Толстого на расширенном заседании комитетов по культуре и по СМИ.

Против введения таких штрафов уже выступило также Минкомсвязи России. Глава ведомства Николай Никифоров заявил о необходимости в первую очередь «бороться с самими сайтами и пиратами», отметив, что взимание штрафов с пользователей «неадминистрируемо и невозможно».