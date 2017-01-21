Вашингтон, 22 января, 2017, 00:31 — ИА Регнум. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа интернет «взорвали» фото теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обамы. Мемом в соцсетях стало выражение лица жены Барака Обамы.

Скриншот с twitter.com/20committee Взгляд

Например, журналист Джон Шиндлер в Twitter прикрепил снимок Мишель Обамы, многозначительно добавив: «О, мой бог. Это лицо».

Интернет-мемом стало и другое выражение лица Мишель Обамы. Как отметила газета USA Today, экс-первая леди со столь презрительным взглядом была сфотографирована, когда она находилась рядом с женой Дональда Трампа Миланьей. Нынешняя первая леди дарила в этот момент Мишель Обаме подарок.

Скриншот с twitter.com/XLNB Подарок

Пользователи в соцсетях не раз прокомментировали это фото. В частности, в Twitter пользователь Ксавьер Бергин шутит по этому поводу: «Тот момент, когда ты еще не открыл подарок, но уже знаешь, что там какой-то мусор».

Отметим, что пользователи в соцсетях весьма подробно обсуждали события на инаугурации Трампа. Так, в Twitter люди высмеяли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который не мог справиться с пластиковым дождевиком. Один из пользователей объяснил нелепое поведение Буша-младшего с дождевиком стыдом находиться в компании Трампа.