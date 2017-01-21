Вашингтон, 21 января, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне собрала уже десятки тысяч человек. Об этом сообщает в субботу, 21 января, телерадиокомпания ВВС.

Nathan Keirn Протест

«Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 000 человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 000», — говорится в сообщении.

В настоящее время «Марш женщин» собрал множество людей: политиков, деятелей культуры, гражданских активистов и правозащитников.

Демонстранты, точное число которых пока неизвестно, хотят привлечь внимание властей США к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти миллиардера Трампа.

Отмечается, что аналогичные акции протеста проходят и в других городах, в том числе в Лондоне, Сиднее, Париже и Барселоне.

«В общей сложности на субботу запланированы до 700 «женских маршей» по всему миру», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 г. республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го главы Белого дома прошла в Вашингтоне.