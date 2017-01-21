Москва, 21 января, 2017, 18:55 — ИА Регнум. В Москве во время патрулирования станции метро «Проспект Мира» на пути упал боец Росгвардии. Об этом, как передает НТВ, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Упавшим на пути является солдат по призыву Росгвардии, сотрудники которой осуществляют патрулирование станций Московского метрополитена вместе с полицией, — говорится в сообщении. — Боец получил в результате падения ушибы и травмы неопасные для жизни».

После того, как молодого человека подняли на платформу, он был направлен в медицинское учреждение. Движение поездов на Кольцевой линии метро осуществлялось с повышенным интервалом, однако вскоре было восстановлено.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.