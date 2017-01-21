Минфин предлагает ограничить расчеты наличными в России
Москва, 21 января, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными денежными средствами на территории страны. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде «Единой России».
«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами, — говорит Силуанов. — Многие страны идут по этому (пути). Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики».
По мнению министра, за счет снижения наличного расчета можно было бы собрать больше налогов, а также сделать российскую экономику «более прозрачной».
При этом Силуанов добавил, что реализация данной программы должна проходить постепенно, чтобы не создавать неудобств в регионах, где пока нет соответствующих условий.
Ограничения расчетов наличными должны быть установлены в первую очередь для дорогостоящих товаров, уточнил министр.
Напомним, что Минфин РФ еще в 2013 г. предлагал ограничить объем расчетов оплаты наличными в стране, однако законопроект не был согласован.