Москва, 21 января, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными денежными средствами на территории страны. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде «Единой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Меньше наличных денег

«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами, — говорит Силуанов. — Многие страны идут по этому (пути). Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики».

По мнению министра, за счет снижения наличного расчета можно было бы собрать больше налогов, а также сделать российскую экономику «более прозрачной».

При этом Силуанов добавил, что реализация данной программы должна проходить постепенно, чтобы не создавать неудобств в регионах, где пока нет соответствующих условий.

Ограничения расчетов наличными должны быть установлены в первую очередь для дорогостоящих товаров, уточнил министр.

Напомним, что Минфин РФ еще в 2013 г. предлагал ограничить объем расчетов оплаты наличными в стране, однако законопроект не был согласован.