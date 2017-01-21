Ташкент, 21 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Узбекистане, согласно акту амнистии, принятому парламентом республики, освобождены от наказания и уголовной ответственности 39 тысяч 748 человек, сообщил ИА REGNUM источник в МВД республики.

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«Из мест лишения свободы освобождено 5408 женщин, 893 лица, не достигших 18 лет, и 1045 мужчин старше 60 лет, также освобождены больные тяжелыми заболеваниями», отметил собеседник агентства.

По его словам, в отношении тысяч лиц прекращены уголовные дела по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности.

«В настоящее время реализуются комплексные меры по социальной адаптации амнистированных, включающие в себя их диспансеризацию и лечение, обеспечение их работой и жильем», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенат Узбекистана на пленарном заседании 12 октября принял «Акт об амнистии в связи с двадцать четвертой годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан».

Предложение о принятии акта об амнистии в верхнюю палату парламента Узбекистана внес исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с принятым документом, от наказания освобождаются женщины; лица, которым на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет; мужчины старше 60 лет; граждане иностранных государств; инвалиды I и II групп; лица, больные туберкулезом активной формы. В отношении этих же лиц будут прекращены заведенные уголовные дела.

По амнистии не могут быть освобождены лица, осужденные к длительному или пожизненному сроку лишения свободы; за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности; признанные особо опасными рецидивистами.

Также под амнистию не попадут совершившие преступления в составе преступного сообщества; систематически нарушающие режим отбывания наказания; ранее освобождавшиеся от уголовной ответственности или наказания в порядке помилования или амнистии и вновь совершившие умышленные преступления; те, которым смертная казнь в порядке помилования заменена наказанием в виде лишения свободы.