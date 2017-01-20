Вашингтон, 20 января, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить Climate Action Plan, программу в области климата, и другие экологические инициативы бывшего президента США Барака Обамы, согласно заявлению Белого дома, сообщает 20 января Reuters.

Джузеппе Арчимбольдо. Флора. 1591

«Президент Трамп стремится устранить вредные и ненужные политические меры, такие как план действий в области климата и водных ресурсов США. Отмена этих ограничений в значительной степени поможет американским рабочим, увеличит заработные платы более чем на $30 млрд в течение следующих 7 лет», — говорится в сообщении, опубликованном на веб-сайте Белого дома.

Напомним, Climate Action Plan — план действий в области климата. Он был подписан в 2008 году, после чего каждые два года в него вносились дополнения. Climate Action Plan предусматривал меры, направленные на сокращение выбросов углекислого газа, сохранение лесов и внедрение альтернативных источников энергии.