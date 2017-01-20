Вашингтон, 20 января, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Сотрудники американской полиции задержали в Вашингтоне корреспондента телеканала RT, освещавшего протестные акции во время церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает RT.

Elvert Barnes Полиция США

Корреспондент показал полицейским удостоверение журналиста, но, несмотря на это, был задержан и доставлен в полицейский участок.

Напомним, противники избрания Дональда Трампа на пост президента США пытаются устроить массовые беспорядки в Вашингтоне, где проводится церемония официального вступления Трампа в должность главы американского государства.