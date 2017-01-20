Москва, 20 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Антиправительственные структуры в Венесуэле осуществляют сценарий «цветной революции», указано в официальном заявлении МИД России.

Pixabay.com Флаг Венесуэлы

Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что этот сценарий далеко не нов и его последствия не трудно просчитать, вспомнив судьбу государств, ставших жертвой этой технологии. Их печальный опыт свидетельствует, что существующие там проблемы не только не решались, но и дополнялись новыми, еще более глубокими, а зачастую и катастрофичными. В результате применения «цветных» технологий не только разрушались государства, внутри которых осуществлялись эти сценарии, но и дестабилизировались ситуации в прилегающих к ним регионах.

МИД России призвал продолжать диалог правительства и оппозиции, являющийся единственной альтернативой скатыванию в полный хаос.

Тем не менее в данный момент антиправительственные силы в Венесуэле готовят массовые акции, заранее направленные на столкновение с правоохранительными структурами и дестабилизацию государства.